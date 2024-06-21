Банк Standard Chartered откроет подразделение по торговле биткоином и Ethereum

Standard Chartered готовится к запуску нового подразделения, которое будет специализироваться на криптоактивах, сообщает Bloomberg.

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Учреждение станет первой финансовой организацией такого рода, предлагающей спотовую торговлю биткоином и Ethereum.

По заявлению СМИ, новый отдел находится на финальной стадии формирования и скоро начнет работу. Одной из главных задач станет создание специализированной площадки для торговли цифровыми активами. Возможные сроки запуска платформы не разглашаются.

Согласно имеющейся информации, управление нового подразделения будет размещаться в Лондоне. Его сотрудники сосредоточятся на предоставлении услуг институционным инвесторам.