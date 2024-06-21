Вторая крупнейшая инвестиция в Словакии: китайская компания построит завод аккумуляторов для электрокаров

Китайская компания Gotion High Tech и ее словацкий партнер InoBat инвестируют 1,2 млрд евро в строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Словакии. Об этом заявила министр экономики страны Дениса Сакова, сообщает Reuters.

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Отмечается, что консорциум получит 150 млн. евро субсидий и 64 млн. евро налоговых льгот от правительства. Автомобильная промышленность является главным сектором экономики Словакии.

Завод начнет производство в начале 2027 года, выпуская аккумуляторы с общей годовой мощностью 20 гигаватт-часов, и достигнет полной мощности в середине того же года.

Сакова также отметила, что эта инвестиция станет второй по величине в истории Словакии и будет способствовать развитию автомобильной промышленности в условиях перехода на электромобили.