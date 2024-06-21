В Швеции отмечают всплеск онлайн-мошенничества на фоне отказа от наличных денег

Швеция — самая безналичная страна на европейском континенте. Переход Швеции на электронные расчеты начался после всплеска вооруженных ограблений в 1990-х годах, однако мошенники за это время усовершенствовали свои умения и перешли в цифру. Об этом пишет FinTechInsider со ссылкой на Bloomberg.

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По состоянию на 2022 год только 8% шведов заявляли, что используют наличные деньги для покупок. По данным МВФ, вместе с соседней Норвегией у Швеции наименьшее в Европе количество банкоматов на душу населения. Как пишет Bloomberg, на фоне cashless движения интернет-мошенничество в Швеции резко возросло в последнее время: в 2023 году киберпреступники получили 1,2 млрд крон ($51,5 млн), что в два раза больше по сравнению с 2021 годом. По оценкам правоохранительных органов размер криминальной экономики Швеции может достигать 2,5% ВВП страны.

Чтобы противостоять росту цифровой преступности, шведские власти оказывают давление на банки, требуя ужесточения мер безопасности. Однако эксперты предупреждают о важности соблюдения баланса в этом процессе, поскольку слишком сильное давление может замедлить экономику.

Также отмечается, что растет распространенность преступных схем с использованием государственной системы идентификации BankID, позволяющей регистрировать бизнес онлайн. Мошенники используют фальшивые компании с фальшивыми платежными сведениями для отмывания денег. BankID был введен в Швеции в 2001 году, в среднем каждый взрослый швед пользуется этой услугой более двух раз в день для различных операций, от подачи налоговых деклараций до оплаты автобусных билетов.