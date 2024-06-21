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21 июня 2024, 13:14 Читати українською

С начала года в Украину ввезли рекордное количество электромобилей

За 5 месяцев 2024 года в Украину ввезли рекордные 20,8 тысяч электромобилей. Несмотря на отключение света, спрос на электрокары вырос в 2,1 раза в год. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

За 5 месяцев 2024 года в Украину ввезли рекордные 20,8 тысяч электромобилей.
Фото: pixabay.com

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Количество электрокаров растет

Количество электроавтомобилей растет из года в год. В этом году ввезли рекордное количество таких машин — 20 785. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было ввезено 9 736 электрокаров.

В общей сложности на электроавто приходится 12,9% от общего количества импортируемых автомобилей.

Самые популярные авто

  • Среди всех электрокаров наибольшим спросом у украинцев пользуется Tesla — 4 742 автомобиля.
  • На втором месте — Volkswagen: 3 194 электроавто.
  • Замыкает тройку лидеров Nissan — 3034 электрокара.

Самыми востребованными моделями среди электричек стали: Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Volkswagen ID.4.

Регионы

Лидером среди регионов по ввозу электрокаров стала Львовщина — 13,5%, за ней следуют Киев (13,1%) и Одесская область (9,3%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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