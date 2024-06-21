Япония впервые ввела санкции против китайских компаний

Япония ввела санкции против ряда иностранных компаний за их поддержку российского вторжения в Украину и, в частности, впервые наложила торговые ограничения на производителей микроэлектроники из Китая. Об этом сообщает Reuters.

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Токио внес в санкционный список гонконгскую Asia Pacific Links, поставляющую микрочипы для российских дронов, и компанию из материкового Китая Yilufa Electronics Limited.

Кроме них, торговые ограничения введены против фирм-поставщиков российского военно-промышленного комплекса из Казахстана, Узбекистана и Индии.

Новые японские санкции отвечают ранее введенным другим странам, включая Соединенные Штаты, и запрещают компаниям из Японии вести бизнес с перечисленными в списке предприятиями.

В администрации США неоднократно заявляли, что Китай поддерживает войну России в Украине, оказывая масштабную помощь ВПК страны-агрессора снабжением критически необходимыми деталями для производства оружия.

На прошлой неделе Соединенные Штаты в очередном раунде расширения санкций против России указали и несколько китайских производителей полупроводниковой продукции, продающих ее Москве.