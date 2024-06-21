BitFlyer приобретет FTX Japan, крупные биржи отказались листать токен TRUMP: что нового на рынке

Криптобиржа BitFlyer приобретет FTX Japan — Nikkei

Криптовалютная биржа BitFlyer намерена приобрести японское подразделение компании FTX, потерпевшей крах. Стороны находятся в финальной стадии переговоров. Об этом сообщает Nikkei.

По имеющейся информации руководство BitFlyer планирует изменить специфику деятельности FTX Japan по торговле криптоактивами на депозитарное обслуживание клиентов. При этом акцент будет сделан на взаимодействии с институциональными игроками рынка.

FTX Japan вышла на японский рынок в 2022 году. Это произошло после того, как созданная предпринимателем Сэмом Бенкманом-Фридом (SBF) биржа приобрела местную финтех-компанию Liquid Group.

Через несколько месяцев после запуска японского подразделения FTX подала заявление о банкротстве. Власти США обвинили SBF в многомиллиардном мошенничестве, а суд приговорил предпринимателя к 25 годам тюремного заключения.

Компания FTX Japan и ее кредиторы также пострадали от крушения криптовалютной биржи. В результате фирма временно заморозила активы пользователей, но в 2023 году вернула деньги клиентам. Представители компании неоднократно отмечали, что FTX Japan не имеет отношения к мошенническим действиям SBF.

Сумма сделки с BitFlyer не разглашается, однако местные СМИ заявляют, что речь идет о десятках миллионов долларов.

Binance обжалует штраф регулятора Канады на $4,4 млн

Криптовалютная биржа Binance подала апелляцию на штраф в размере $4,4 млн, наложенный Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) в мае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

Напомним, 9 мая 2024 года FINTRAC оштрафовал платформу на более чем 6 млн канадских долларов (приблизительно $4,4 млн) за ряд нарушений.

Помимо всего прочего, претензии регулятора сводились к отсутствию лицензии на денежные операции как иностранному сервису и несоблюдению AML-требований. Binance должна была сообщать о транзакциях с цифровыми активами, превышающими 10 000 канадских долларов ($7 300).

В ответ на обвинение FINTRAC юристы Binance заявили, что криптобиржа не оказывает услуги резидентам Канады. Компания объявила о планах покинуть канадский рынок еще в мае 2023 года, сославшись на растущее давление регуляторов.

Несмотря на уход Binance, денежные регуляторы Канады продолжили учить деятельность компании на местности страны. К примеру, Комиссия по ценным бумагам провинции Онтарио (OSC) начала расследование по криптобирже.

Крупные биржи отказались листать токен TRUMP из-за политических рисков — CoinDesk

Команда разработчиков, стоящая за PoliFi-токеном MAGA (TRUMP), заявила, что ряд крупных криптовалютных бирж отказались листать мемкоин. Речь идет о таких платформах, как OKX, Kraken и ByBit, сообщает CoinDesk.

Представители проекта отмечают, что их токен торгуется преимущественно на децентрализованных биржах (DEX). Однако создатели TRUMP с целью продвижения актива подали заявку на его добавление на другие платформы.

Некоторые централизованные биржи (CEX) солистили мемкоин. Среди них оказались такие компании как MEXC, LBank, BingX и BitMart. Однако ряд крупных международных бирж ответили отказом на предложение команды TRUMP.

По словам разработчиков, в качестве причины компании указали на «политические риски», связанные с активом. Среди платформ, не пожелавших запускать торги с PoliFi-токеном, есть OKX, Kraken и ByBit.

«Биржи, отказавшиеся включить TRUMP в листинг по „политическим причинам“, демонстрируют досадный уровень трусости. Они невероятно глухи к нынешнему ландшафту мемкоинов и их собственным клиентам», — заявили в команде проекта.

Разработчики считают, что в текущих условиях избегать пионера PoliFi-токенов — это демонстрировать оторванность от реальности. По мнению создателей актива, такая позиция «многое говорит о том, что такое платформы».

Стоит отметить, что представители криптобиржи HTX, ранее солистившей другой мемкоин — Donald Tremp (TREMP) — не исключили появление на платформе и PoliFi-токена MAGA (TRUMP). При этом авторы последнего еще не подавали заявку представителям этой компании.

Мы рассматриваем каждый потенциальный проект и токен для размещения на нашей платформе с учетом рыночной среды и тенденций. И чтобы быть справедливым по каждому проекту, наш листинговый комитет также проводит строгую процедуру оценки", — заявили в HTX.

Доля стейблкоинов составит 10% от общей денежной массы к 2034 году — Circle

Генеральный директор компании Circle Джереми Аллейр заявил, что в течение десяти лет доля стейблкоинов достигнет отметки в 10% от общей денежной массы. Предприниматель также ожидает увидеть, как этот класс активов становится «легальным платежным средством» почти по всему миру до конца 2025 года.

Глава Circle подчеркнул, что криптовалютная отрасль по-прежнему находится на ранней стадии внедрения. По его мнению, индустрия успела сформировать большое сообщество и добиться заметного технологического прогресса. В результате цифровые активы оказались на пороге повсеместной интеграции в глобальную финансовую систему, считает Аллейр.

«Еженедельно мы видим все более и более увлекательные варианты использования этой технологии: от платежей до социальных сетей, игр, продажи билетов и корпоративных вариантов использования… Масштабы всего этого поистине поражают по сравнению с тем, где мы были десять лет назад. Как и предыдущие волны открытой интернет-инфраструктуры, эта растет и становится сильнее с каждым днем», — написал CEO Circle.

Он уверен, что уже к 2034 году стейблкоины составят 10% от общей денежной массы (global ecomonic money). Достижению показателя способствует принятие таких активов крупными платежными системами и разработка под них нормативно-правовой базы во многих странах, заявил Аллейр.

В то же время, бизнесмен предположил, что блокчейнами четвертого поколения будут пользоваться миллиарды людей, а в самих сетях пользователи найдут миллионы различных приложений.

Согласно свежему отчету компании CCData, после восьми месяцев непрерывного роста рыночная капитализация стейблкоинов выросла до двухлетнего максимума. В конце мая 2024 года показатель превысил $161 млрд.

Аналитики оценивают объем денежного рынка примерно в $80 трлн. Таким образом, отрасль стейблкоинов составляет около 0,2% от этого показателя.

Чтобы достичь заявленных Аллейром уровней, этот класс активов должен в среднем увеличиваться на 47,7% в год. При этом не учитывается возможное увеличение объема глобальной денежной массы.