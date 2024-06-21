Revolut планирует продажу акций на $500 млн, чтобы поддержать своих акционеров

Revolut нанял банкиров для организации продажи имеющихся акций на $500 млн, исходя из оценки более $40 млрд, пишет Bloomberg. Компания таким образом хочет вознаградить своих акционеров.

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Revolut уже давно заявлял, что готовится к IPO. Но стартап и другие крупные частные компании-аналоги столкнулись с проблемами, связанными со спящим рынком акционерного капитала. Это создало проблемы для крупных инвесторов или сотрудников, которым может потребоваться ликвидность.

Поэтому пакетные продажи в финсекторе остались едва ли не единственным способом вознаградить инвесторов. Revolut сотрудничает с Morgan Stanley свыше этого вопроса.

Соглашение может увеличить оценку компании до $40 млрд, по сравнению с $33 млрд, которую он в последний раз получил во время раунда сбора средств в 2021 году.