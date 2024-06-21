За два года акции Nvidia взлетели на 1000%

Акции компании Nvidia выросли более чем на 1000% с октября 2022 года, что вызвало дилемму у инвесторов: продавать акции сейчас, удерживать их в ожидании дальнейшего роста или вкладывать в них дополнительные средства. Об этом сообщает агентство Reuters.

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«Быки» акций Nvidia считают, что рост продолжится, поскольку компания является лидером в области чипов искусственного интеллекта. Ожидается, что доходы компании удвоятся в этом финансовом году до 120 миллиардов долларов, а в следующем году возрастут до 160 миллиардов долларов.

Однако высокая оценка акций компании делает их более уязвимыми к резким падениям в случае негативных новостей.

До сих пор траектория цен на акции Nvidia вознаграждала «бычьих» инвесторов и наказывала сомневающихся. В 2024 году акции компании выросли на 164%, ее рыночная стоимость подскочила до более чем 3,2 триллиона долларов, ненадолго опередив Microsoft и Apple на этой неделе.

Оптимистично настроенные инвесторы указывают на доминирование Nvidia в секторе производства ШИ-чипов как на ключевую причину их бычьего настроения.

Высокая производительность чипов Nvidia усложняет их замену в центрах обработки данных ИИ. Этому способствует и собственное программное обеспечение, используемое разработчиками для программирования ИИ-процессоров.

Другие инвесторы и аналитики с осторожностью относятся к перспективам Nvidia добиться потрясающих успехов в будущем.

По словам Гила Лурии, аналитика DA Davidson, Nvidia имеет «подлинно революционный» продукт и демонстрирует «беспрецедентный рост». Однако он имеет «нейтральный» рейтинг акций и ценовую цель в $90 по сравнению с ценой акций в $130,78 в четверг.