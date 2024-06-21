Европейские инвесторы продолжают инвестировать в россию — исследование

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, в рф зарегистрировано 16 533 новых компаний с иностранными участниками из 143 стран. Об этом говорится в сообщении аналитической платформы YouControl.

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Общая сумма инвестиций в эти компании составляет более 240 млрд. руб. (приблизительно $2,7 млрд).

К некоторым предприятиям привлечены как юридические лица, так и физические лица из разных стран одновременно. Крупнейшими инвесторами стали такие страны, как Беларусь (5131 компания), Китай (3763 компании), Кыргызстан (1695 компаний), Казахстан (1063 компании) и Узбекистан (889 компаний).

Инвесторами из европейских стран являются более 700 предприятий, среди которых 120 компаний имеют представителей из Молдовы, 88 — из Латвии, 87 — из Германии, 73 — из Италии и 73 — из Сербии. Также около 200 российских компаний имеют юридические лица из оффшорных зон, в том числе 120 компаний связаны с Кипром.

Основными отраслями, куда направлены инвестиции, стали: торговля (8598 компаний), строительство (1950 компаний), административные и сопутствующие дополнительные услуги (1058 компаний), а также перерабатывающая промышленность (1048 компаний).