Европейские инвесторы продолжают инвестировать в россию — исследование

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 июня 2024, 10:45 Читати українською

Европейские инвесторы продолжают инвестировать в россию — исследование

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, в рф зарегистрировано 16 533 новых компаний с иностранными участниками из 143 стран. Об этом говорится в сообщении аналитической платформы YouControl.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, в рф зарегистрировано 16 533 новых компаний с иностранными участниками из 143 стран.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Общая сумма инвестиций в эти компании составляет более 240 млрд. руб. (приблизительно $2,7 млрд).

К некоторым предприятиям привлечены как юридические лица, так и физические лица из разных стран одновременно. Крупнейшими инвесторами стали такие страны, как Беларусь (5131 компания), Китай (3763 компании), Кыргызстан (1695 компаний), Казахстан (1063 компании) и Узбекистан (889 компаний).

Инвесторами из европейских стран являются более 700 предприятий, среди которых 120 компаний имеют представителей из Молдовы, 88 — из Латвии, 87 — из Германии, 73 — из Италии и 73 — из Сербии. Также около 200 российских компаний имеют юридические лица из оффшорных зон, в том числе 120 компаний связаны с Кипром.

Основными отраслями, куда направлены инвестиции, стали: торговля (8598 компаний), строительство (1950 компаний), административные и сопутствующие дополнительные услуги (1058 компаний), а также перерабатывающая промышленность (1048 компаний).

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Bookseller
Bookseller
21 июня 2024, 10:55
#
Рубят головы дракону 🤣🤣🤣
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Yura Sobko и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами