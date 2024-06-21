Курс валют на 21 июня: доллар и евро дешевеют

В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро в покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−40,90 грн. Евро покупают за 43,45 грн, а продают за 44,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,75−40,85, евро — 43,90−44,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,43−40,46 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,31−43,32 грн/евро.

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