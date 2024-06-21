За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 531 980 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 июня: 1 060 российских оккупантов, 14 танков и 2 средства ПВО
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Потери врага
- личного состава — около 531980 (+1060) человек,
- танков — 8001 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 15372 (+35) ед,
- артиллерийских систем — 14106 (+54) ед,
- РСЗО — 1106 (+1) ед,
- средства ПВО — 861 (+2) ед,
- самолетов — 359 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11260 (+0),
- крылатые ракеты — 2298 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19181 (+47) ед,
- специальная техника — 2367 (+10).
Источник: Минфин
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