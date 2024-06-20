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20 июня 2024, 18:59 Читати українською

Байден запретит продажу Kaspersky в США из-за связей с рф — Reuters

Соединенные Штаты Америки планируют запретить продажу антивирусного ПО «Лаборатории Касперского» на территории страны. Об этом пишет Reuters.

Соединенные Штаты Америки планируют запретить продажу антивирусного ПО «Лаборатории Касперского» на территории страны.
Фото:depositphotos

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Что известно

Как заявил источник агентства, тесные связи компании с российским правительством были признаны критическим риском.

В США считают, что привилегированный доступ программного обеспечения к компьютерным системам может позволить ему угонять конфиденциальную информацию с американских компьютеров, устанавливать вредоносное программное обеспечение или содержать критические обновления.

В Штатах планируют внести компанию в список торговых ограничений, что нанесет удар по репутации фирмы и может негативно повлиять на ее зарубежные продажи.

Основной целью такого решения является то, что администрация президента пытается уничтожить любые риски российских кибератак, связанные с программным обеспечением Касперского, и продолжает давить на москву, поскольку ее военные действия в Украине набирают обороты. Также это может свидетельствовать о том, что в Соединенных Штатах истекают новые санкции, которые они могут наложить на россию.

В то же время это свидетельствует о том, что администрация Байдена использует новые мощные полномочия, позволяющие ей запрещать или ограничивать трансакции между американскими фирмами и интернет-, телекоммуникационными и технологическими компаниями из стран-иностранных противников, таких как россия и Китай.

Однако эти инструменты давления не проверены. Ранее их также применял бывший президент США Дональд Трамп, чтобы запретить американцам пользоваться китайскими социальными сетями TikTok и WeChat, но федеральные суды остановили эти шаги.

Напомним

Из-за возможных связей с российским правительством Kaspersky попала под санкции и запреты в некоторых странах, в частности в США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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