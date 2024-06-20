К закрытию межбанка курс доллара упал на 8 копеек в покупке и продаже. Евро потеряло 13 копеек в покупке и 12 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 20 июня: доллар на межбанке потерял 8 копеек, евро — 13 копеек
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Открытие 20 июня
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Закрытие 20 июня
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Изменения
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40,51/40,54
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40,43/40,46
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8 /8
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43,49/43,50
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43,36/43,38
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13/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−40,93 грн. Евро покупают за 43,50 грн., а продают за 44,15 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,75−40,87, евро — 43,97−44,15 грн.
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Источник: Минфин
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