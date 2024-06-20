Курс валют на вечер 20 июня: доллар на межбанке потерял 8 копеек, евро — 13 копеек

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Валюта Открытие 20 июня Закрытие 20 июня Изменения доллар 40,51/40,54 40,43/40,46 8 /8 евро 43,49/43,50 43,36/43,38 13/12

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−40,93 грн. Евро покупают за 43,50 грн., а продают за 44,15 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,75−40,87, евро — 43,97−44,15 грн.

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