Банк Англии сохранил ставку на максимальном за 15 лет уровне

ЦБ Великобритании в четверг сохранил процентную ставку на максимальном за 15 лет уровне 5,25%, причем некоторые чиновники регулятора отметили, что их решение не снижать стоимость заимствований было тонко сбалансировано. Об этом пишет Reuters.

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Решение банка

Решение, совпавшее с прогнозом аналитиков, было принято голосами семи членов руководства ЦБ против двух — замглавы Дэйва Рамсдена и Свати Дхингры, которые высказались в пользу снижения ставки до 5%.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли в своем заявлении по итогам заседания отметил, что свежие статистическте данные, указавшие на возвращение инфляции к целевому уровню в 2%, стали хорошей новостью, но снижать ставки пока рано.

«Мы должны быть уверены, что инфляция останется на низком уровне, поэтому мы решили пока удержать ставки на отметке 5,25%», — сказал Бейли.

Согласно опубликованному в прошлую среду опросу Рейтер, 63 из 65 экономистов считали, что первое снижение ставок произойдет не раньше 1 августа.

Это, скорее всего, будет слишком поздно для премьер-министра Риши Сунака, чья Консервативная партия отстает от оппозиционной Лейбористской партии примерно на 20 пунктов в предвыборных опросах.

Банк Англии сообщил, что назначенные на 4 июля выборы в Великобритании не оказали влияния на сегодняшнее решение.