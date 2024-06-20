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20 июня 2024, 15:28 Читати українською

В Евросоюзе падает спрос на новые автомобили

В мае регистрации легковых автомобилей в Европейском Союзе уменьшились на 3% в годовом выражении, до 911 697 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейских производителей автомобилей, передает Укравтопром.

В мае регистрации легковых автомобилей в Европейском Союзе уменьшились на 3% в годовом выражении, до 911 697 автомобилей.
Фото: depositphotos

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Продажи авто

Отмечается, что продажи бензиновых автомобилей упали на 5,6%, до 323551 штука, рынок дизельных автомобилей упал еще больше — на 11,4%, до 118733.

При этом регистрация электромобилей (BEV) снизилась на 12%, до 114 308 штук, а спрос на плагин-гибридные авто снизился на 14,7% — до 59 333 единиц.

Единственный сегмент рынка, где был зафиксирован рост — это гибридные автомобили (HEV). Регистрация HEV увеличились на 16,2%, до 272 568 авто.

Читайте: Почему американцы больше не хотят покупать электрокары

За пять месяцев 2024 года рынок новых авто в ЕС увеличился на 4,6% до 4,6 млн единиц.

Положительную динамику продемонстрировали крупнейшие рынки блока: Испания (+6,8%), Германия (+5,2%), Франция (+4,9%) и Италия (+3,4%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
20 июня 2024, 16:41
#
Всі економлять:)))
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0
Moonlighter
Moonlighter
20 июня 2024, 16:43
#
Дело в том, что автомобили почти достигли своих пределов и возможностей которые доступны человеку и не противоречат правилам дорожного движения. BMW, Mercedes, Audi или Land Rover десятилетней давности может предложить почти всё то, что есть сейчас в современных автомобилях. То есть каких-то существенных революций в технологиях за последние 10 лет не произошло, а значит европейцу менять например BMW x5 2015 года у которого есть камеры 360, проекция, куча электроники и ассистентов — пока нет смысла. Разве что салон явно уже не свежий. Так что не удивительно что европейцы просто реже стали обновлять автомобили. По крайней мере именно эти тезисы я встречаю под видео на ютубе.
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0
Max55
Max55
20 июня 2024, 17:06
#
Меняют европейцы автомобили не потому , нет камеры 360 или проекции , или каких-нибудь более современных и «свежих «опций …Меняют как правило после больших пробегов (300−400 тыс. км) .
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