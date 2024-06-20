В Евросоюзе падает спрос на новые автомобили

В мае регистрации легковых автомобилей в Европейском Союзе уменьшились на 3% в годовом выражении, до 911 697 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейских производителей автомобилей, передает Укравтопром.

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Продажи авто

Отмечается, что продажи бензиновых автомобилей упали на 5,6%, до 323551 штука, рынок дизельных автомобилей упал еще больше — на 11,4%, до 118733.

При этом регистрация электромобилей (BEV) снизилась на 12%, до 114 308 штук, а спрос на плагин-гибридные авто снизился на 14,7% — до 59 333 единиц.

Единственный сегмент рынка, где был зафиксирован рост — это гибридные автомобили (HEV). Регистрация HEV увеличились на 16,2%, до 272 568 авто.

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За пять месяцев 2024 года рынок новых авто в ЕС увеличился на 4,6% до 4,6 млн единиц.

Положительную динамику продемонстрировали крупнейшие рынки блока: Испания (+6,8%), Германия (+5,2%), Франция (+4,9%) и Италия (+3,4%).