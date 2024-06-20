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20 июня 2024, 13:55 Читати українською

Обратный сплит бумаг Virgin Galactic привел к падению их цены на 13%

Котировки Virgin Galactic, организовывающей туристические полеты в космос, резко просели на NYSE. Это случилось после того, как фирма объявила об обратном сплите своих акций. К концу прошлой торговой сессии стоимость бумаг компании просела на 13,42%, до $10,13, информируют аналитики LBLV.

На прошлой неделе Virgin Galactic сообщила, что намеревается осуществить обратное разделение ценных бумаг в пропорции 20 к 1. Ее акции появились на рынке с новой ценой с 17 июня. Фирма предприняла такой шаг, стремясь защититься от возможного делистинга. Нормы NYSE требуют, чтобы цена акций представленных на ней компаний была равна минимум $1. Бумаги Virgin Galactic ранее оценивались хуже.

С конца 2023 года основатель Virgin Galactic перестал ее финансировать

Рыночные игроки явно осознают, что проводящие обратный сплит ради возможности остаться на фондовом рынке фирмы определенно имеют слабые фундаментальные показатели. Кроме того, такие фирмы слабо поддерживаются на рынке. По словам аналитиков lblv.com, если в такой ситуации искусственно повысить стоимость, положение дел принципиально не изменится.

В течение торгов 17 июня котировки космической фирмы в моменте проседали практически на 33,6%. В этом году до проведения сплита котировки Virgin Galactic рухнули более чем на 65%. Ее рыночная цена в начале текущей недели была равна $240,6 миллиона. В момент появления на бирже (в 2019-м) капитализация компании составляла $2,3 миллиарда.

В конце прошлого года основавший Virgin Galactic бизнесмен Ричард Брэнсон сообщил, что собирается перестать вкладывать средства в компанию. Он заявил, что его бизнес столкнулся с финансовыми проблемами после коронавирусной эпидемии, а у Virgin Galactic должно хватать активов для самостоятельной поддержки себя в будущем.

Яна Барина, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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