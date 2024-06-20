Украинцы в прифронтовых регионах смогут получать банковские услуги с помощью мобильного банкомата от Приватбанка. Об этом говорится в сообщении банка.
Приватбанк запускает работу мобильного банкомата в прифронтовых регионах
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Какие услуги можно получить
Кроме выдачи наличных, модель банкомата позволяет получать почти все доступные банковские услуги — от платежей и переводов до оформления депозитов, погашения кредитов, страхования
Специалисты банка, работающие с мобильным банкоматом, всегда помогут клиентам оказать необходимые услуги.
Мобильный банкомат на базе инкассаторского авто оборудован по современным стандартам безопасности клиентов.
А еще он сможет работать даже в условиях отсутствия электричества и связи.
Источник: Минфин
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