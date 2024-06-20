Курс валют на 20 июня: доллар и евро незначительно подешевели

В четверг на наличном рынке курс доллара снизился на 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро потеряло 1 копейку в покупке на не изменившееся в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро в покупке потеряло 3 копейки, а в продаже не изменилось.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,48−40,95 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,84−40,90, евро — 44,05−44,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,51−40,54 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,49−43,50 грн/евро.

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