Нацбанк применил к 8 финансовым компаниям меры влияния в виде наложения штрафа и к двум финансовым компаниям и одному ломбарду меры влияния в виде письменного предупреждения — за несвоевременное представление регулятору отчетности за I квартал 2024 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк применил к 11 небанковским учреждениям меры влияния. Кого оштрафовал регулятор
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Кого оштрафовал регулятор
Штрафы наложены на:
- ООО «ЛК «Универсальная» (ЕГРПОУ 33951781);
- ООО «Межрегиональная инвестиционно-лизинговая компания» (ЕГРПОУ 33052039);
- ООО «Иннова финанс» (ЕГРПОУ 44127243);
- ООО «Сироко финанс» (ЕГРПОУ 42827134);
- ООО «ФК «Юниос» (ЕГРПОУ 39945134);
- ООО «Кредитсервис» (ЕГРПОУ 41125531);
- ООО «ФК «Гроувэй» (ЕГРПОУ 42364989);
- ООО «ФК «Винстар» (ЕГРПОУ 44630056).
Штрафы подлежат уплате в течение месяца со дня вступления в силу решений Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.
К кому применили меры воздействия
Меры воздействия в виде письменного предупреждения применены к:
- ООО «ФК „Фининвест плюс“ (ЕГРПОУ 41123733);
- ООО „Укр-транс-кепитал“ (ЕГРПОУ 43790163);
- ПО „Ломбард Гарант-Черкассы“
Бородай О. А.и компания» (ЕГРПОУ 24349724).
Указанные учреждения обязаны в срок до 17 июля 2024 устранить недостатки в деятельности по неосуществлению надлежащего контроля за своевременностью представления регулятору отчетности и принять меры для недопущения аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности.
Решения о применении мер воздействия к указанным учреждениям приняты Комитетом по надзору 17 июня 2024 года по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг и вступают в силу с 18 июня 2024 года.
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