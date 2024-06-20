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20 июня 2024, 8:43 Читати українською

Нацбанк применил к 11 небанковским учреждениям меры влияния. Кого оштрафовал регулятор

Нацбанк применил к 8 финансовым компаниям меры влияния в виде наложения штрафа и к двум финансовым компаниям и одному ломбарду меры влияния в виде письменного предупреждения — за несвоевременное представление регулятору отчетности за I квартал 2024 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк применил к 8 финансовым компаниям меры влияния в виде наложения штрафа и к двум финансовым компаниям и одному ломбарду меры влияния в виде письменного предупреждения — за несвоевременное представление регулятору отчетности за I квартал 2024 года.
Фото:depositphotos

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Кого оштрафовал регулятор

Штрафы наложены на:

  • ООО «ЛК «Универсальная» (ЕГРПОУ 33951781);
  • ООО «Межрегиональная инвестиционно-лизинговая компания» (ЕГРПОУ 33052039);
  • ООО «Иннова финанс» (ЕГРПОУ 44127243);
  • ООО «Сироко финанс» (ЕГРПОУ 42827134);
  • ООО «ФК «Юниос» (ЕГРПОУ 39945134);
  • ООО «Кредитсервис» (ЕГРПОУ 41125531);
  • ООО «ФК «Гроувэй» (ЕГРПОУ 42364989);
  • ООО «ФК «Винстар» (ЕГРПОУ 44630056).

Штрафы подлежат уплате в течение месяца со дня вступления в силу решений Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

К кому применили меры воздействия

Меры воздействия в виде письменного предупреждения применены к:

  • ООО «ФК „Фининвест плюс“ (ЕГРПОУ 41123733);
  • ООО „Укр-транс-кепитал“ (ЕГРПОУ 43790163);
  • ПО „Ломбард Гарант-Черкассы“ Бородай О. А. и компания» (ЕГРПОУ 24349724).

Указанные учреждения обязаны в срок до 17 июля 2024 устранить недостатки в деятельности по неосуществлению надлежащего контроля за своевременностью представления регулятору отчетности и принять меры для недопущения аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности.

Решения о применении мер воздействия к указанным учреждениям приняты Комитетом по надзору 17 июня 2024 года по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг и вступают в силу с 18 июня 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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