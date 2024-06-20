За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 530 920 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 июня: 1170 российских оккупантов, 3 танка и 39 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 530920 (+1170) человек,
- танков — 7987 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 15337 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 14052 (+45) ед,
- РСЗО — 1105 (+1) ед,
- средства ПВО — 859 (+2) ед,
- самолетов — 359 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11260 (+39),
- крылатые ракеты — 2298 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19134 (+56) ед,
- специальная техника — 2357 (+6)
Источник: Минфин
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