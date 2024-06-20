Национальный банк Украины установил на 20 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,5381 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.
Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 1 копейку
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Валютный рынок
НБУ на 20 июня установил официальный курс евро на уровне 43,44 грн. Европейская валюта подорожала на 11 копеек.
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Источник: Минфин
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