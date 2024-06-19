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19 июня 2024, 19:44 Читати українською

Стратег JPMorgan прогнозирует коррекцию S&P500 на 23% в этом году

Известный своими «медвежьими» взглядами аналитик JPMorgan Марко Коланович ожидает, что к концу 2024 года индекс S&P 500 ждет коррекция на 23%, пишет Business Insider.

Известный своими «медвежьими» взглядами аналитик JPMorgan Марко Коланович ожидает, что к концу 2024 года индекс S&P 500 ждет коррекция на 23%, пишет Business Insider.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКоланович поддерживает целевую цену S&P 500 на конец 2024 года на уровне 4200 пунктов, что представляет собой потенциальное снижение на 23% от текущих уровней.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Коланович поддерживает целевую цену S&P 500 на конец 2024 года на уровне 4200 пунктов, что представляет собой потенциальное снижение на 23% от текущих уровней.

Его осторожная позиция основана на убеждении, что у эталонного индекса нет никакого потенциала для повышения, и что любой потенциал роста должен исходить только за счет роста прибыли, которого недостаточно для принятия на себя риска даже при лучшем сценарии развития событий.

По мнению Колановича, рост прибыли по контрактам на S&P 500 будет ниже среднего и составит $225 в 2024 году по сравнению с $221 в 2023 году. Это значительно ниже прогноза Уолл-стрит $240 на акцию.

Источник: Минфин
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