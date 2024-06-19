Фонд гарантирования со второй попытки попытается продать активы «Форвард Банка»

Фонд гарантирования вкладов 3 июля проведет аукцион по продаже активов АО «БАНК ФОРВАРД». В состав лота вошли права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами, а также имущественные права по дебиторской задолженности физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Активы, включенные в состав выставленного на аукцион лота, преимущественно беззалоговые, а также отсутствует финансовая поручительство. На продажу выставлено право взыскать с должника задолженность по кредитному договору в судебном или внесудебном порядке. Почти все кредиты, включенные в состав пула, не работают.

Около 10% выставленного на торги портфеля (по сумме задолженности) имеют просрочку платежа от 3 до 15 лет, более 86% — от 1 до 3 лет. По остальным кредитам просрочка платежа составляет до 1 года.

100% портфеля — кредиты и дебиторская задолженность по национальной валюте. Кредитный портфель состоит из карточных кредитов, кредитов на приобретение товаров и услуг и 15 автокредитов.

Начальная цена лота — 134,5 млн. грн.