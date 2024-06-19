К закрытию межбанка курс доллара упал на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро упало на 1 копейку в продаже.
Курс валют на вечер 19 июня: доллар немного упал на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 19 июня
|
Закрытие 19 июня
|
Изменения
|
40,56/40,60
|
40,51/40,54
|
5 /6
|
43,53/43,56
|
43,53/43,55
|
0/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−40,95 грн. Евро покупают за 43,51 грн., а продают за 44,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,85−40,92, евро — 44,08−44,20 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 25 незарегистрированных посетителей.
Комментарии