Курс валют на вечер 19 июня: доллар немного упал на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро упало на 1 копейку в продаже.

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Валюта Открытие 19 июня Закрытие 19 июня Изменения доллар 40,56/40,60 40,51/40,54 5 /6 евро 43,53/43,56 43,53/43,55 0/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−40,95 грн. Евро покупают за 43,51 грн., а продают за 44,20 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,85−40,92, евро — 44,08−44,20 грн.

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