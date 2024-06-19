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19 июня 2024, 17:02 Читати українською

В Госэнергонадзоре рассказали, когда в Украине улучшится ситуация с электроэнергией

Ситуация с электроэнергией улучшится в августе 2024 года, что связано с завершением некоторых атомных энергоблоков и уменьшения количества объектов с гарантированным электроснабжением. Об этом говорится в сообщении Государственной инспекции по энергетическому надзору Украины.

Ситуация с электроэнергией улучшится в августе 2024 года, что связано с завершением некоторых атомных энергоблоков и уменьшения количества объектов с гарантированным электроснабжением.
Фото: pixabay.com

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Ремонты на энергоблоках АЭС

«Чтобы обеспечить надежность работы атомных электростанций, сейчас продолжаются обязательные плановые ремонты на энергоблоках. Следует отметить, что атомная генерация — базис, обеспечивающий более 50% потребностей потребителей даже после оккупации ЗАЭС», — рассказал глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

Так, продолжаются ремонтные работы, развитие децентрализованной генерации, чтобы добавить мощности в энергосистему и покрыть дефицит.

«Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее выполнить работу. В ближайшие полтора месяца ожидается несколько сложная ситуация с поставкой электроэнергии. Облегчение ожидаем в августе», — заметил он.

Объекты критической инфраструктуры

Также Слободян рассказал, что сейчас идет процесс обновления перечня объектов критически важной инфраструктуры с гарантированным электроснабжением. В целом этот процесс завершится к 1 июля.

«В настоящее время во многих областях из перечня объектов с гарантированным электроснабжением уже исключены десятки, а в некоторых областях — более сотни потребителей. Логика процесса состоит в том, что важно найти баланс и защитить объекты критической инфраструктуры от отключений, в то же время не создавая чрезмерной нагрузки на других», — пояснил он.

По словам Слободяна, список объектов критической инфраструктуры с гарантированным электроснабжением предлагается разделить по сезонам — на летний и зимний.

«Сейчас в перечень включены среди прочего объекты, чрезвычайно важные в течение отопительного периода, но летом не работающие. Поэтому сейчас их целесообразно исключить из перечня, а с наступлением холодов вернуть в него. Связано это с тем, что рядом с такими объектами к линиям электропередачи подключены многие другие потребители, которые могут быть задействованы в графиках обесточений», — отметил он.

Кроме того, там, где нельзя питать объекты на разные линии электропередачи, рассматривается возможность ручного переключения в случае применения графиков отключений.

«К сожалению, на сегодняшний день не все сети у нас полностью автоматизированы и далеко не все части сети можно выключать и включать дистанционно. Иногда нужно выехать в какой-то распределительный пункт и там уже на месте выключить часть линии. Это, конечно, нуждается в дополнительных усилиях операторов системы распределения», — отметил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
milon
milon
19 июня 2024, 17:13
#
Все вранье, найдут миллион причин отключать
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