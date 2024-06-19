SEC закрыла расследование по Ethereum. Актив хотели приравнять к ценным бумагам

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекращает расследование относительно того, является ли эфир ценной бумагой. SEC не будет предъявлять обвинения в том, что продажа Ethereum является операцией с ценными бумагами, которая называется большой победой для разработчиков эфира, поставщиков технологий и участников индустрии. Об этом сообщает компания Consensys, разработчик кошелька MetaMask.

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Consensys обратилась к SEC по расследованию по Ethereum, после одобрения спотовых ETF на базе актива. На что в комиссии ответили, что расследование закрыто.

В 2018 году SEC заявила, что эфир не является ценной бумагой, но в 2023 году тайно решила заявить о своей власти над этим активом как ценной бумагой и проводила расследование по Ethereum.

Consensys требовала судебного приказа, который остановил бы расследование SEC на том основании, что эфир является товаром, а значит, SEC не имеет юрисдикции для расследования или регулирования этого актива.