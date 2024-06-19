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19 июня 2024, 13:17 Читати українською

Дефицит бюджета США вырастет на 27% — прогноз

Бюджетное управление Конгресса США повысило оценку дефицита бюджета на 27% до почти 2 триллионов долларов, что бьет тревогу относительно беспрецедентной траектории федеральных заимствований. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Бюджетное управление Конгресса США повысило оценку дефицита бюджета на 27% до почти 2 триллионов долларов, что бьет тревогу относительно беспрецедентной траектории федеральных заимствований.

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Согласно обновленным прогнозам, дефицит достигнет 1,92 триллиона долларов в 2024 году по сравнению с 1,69 триллиона долларов в 2023 году.

Новая оценка более чем на 400 миллиардов долларов превышает прогноз Бюджетно-контрольного управления в феврале — частично отражая дополнительные расходы, в том числе помощь Украине, принятые с тех пор, а также меры администрации Байдена по облегчению условий студенческих кредитов.

В своих экономических прогнозах, лежащих в основе фискального прогноза, РБС теперь видит скорее рост и более высокую инфляцию в этом году. Федеральный резерв, как ожидается, отложит снижение процентных ставок до первого квартала 2025 года, в отличие от середины 2024 года, которое РБС предусматривало еще в феврале.

Как доля валового внутреннего продукта, дефицит США в 2024 финансовом году, который продлится до сентября, будет расти, а не сокращаться. По оценкам, он составит 6,7% по сравнению с февральским прогнозом в 5,3% и 6,3%, зафиксированными на 2023 год.

Для сравнения, страны Европейского Союза должны ориентир удерживать дефицит на уровне 3% или менее. За последние полвека средний показатель в США составил 3,7%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+45
Павел Еникеев
Павел Еникеев
19 июня 2024, 13:50
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Напечатают, Золото крипта вырастит, вернее доллар обесценится по отношению к золоту. Т. е. цены вырастут и на фураж, энергоресурсы и т. д. Норм, ничего нового.
«Спасти может только кража». " лучше со взломом. Боюсь, но у США нет другого выхода, кроме как мировой войны на чужой территории. Эта фишка всегда спасала.
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
19 июня 2024, 14:35
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«Боюся, але в США немає іншого виходу, крім як світової війни на чужій території. Ця фішка завжди рятувала.»

Війна не рятувала від дефолту і гіперінфляції, а лише відтягувала їх.
Особливо в поточних ринкових умовах в світі, навіть у випадку перемоги і захоплення якихось територій, далі що? Від них в такому випадку відвернулося б дуже багато країн, а це все гроші і торгівля. Це рішення спрацює, тільки якщо захоплювати всю земну кулю, а для такого навіть в США сил не вистачить.

В сьогоднішніх реаліях всі пов`язані з усіма, у США заводи в Китаї, Китай є найбільшим тримачем казначейських облігацій США, США продає айфони на ринку Китаю, ЄС продає свинину на ринку Китаю, а Китай продає свої електромобілі на ринках США і ЄС, це вже не середньовіччя, де можна було захопити певну територію і жити радіти, сьогодні це не працює вже і має більше негативних наслідків. Сьогодні вигідніше утворювати союзи, альянси і розвивати економічні зв`язки один з одним, розвивати ринки, інфраструктуру і економіку своєї країни.

Це тільки в вологих фантазіях пукіна і йому подібних можна розв`язати війну і все буде «ок в майбутньому, а в реальності вони дуже і дуже багато бабла втрачають і «імпартазамещеніє» не працює, банки відмовляються з ними транзакції проводити, постачальники зайвий раз не хочуть ризикувати, санкції роблять свою справу, не так швидко як хотілося б, але повільно і впевнено, просто кацапстан завеликий, щоб такого звіра одразу звалити, тому поки тримається, але вже хитаючись.
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