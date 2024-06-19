Нацбанк обновил оценку стресса в финансовой системе

Индекс финансового стресса (ИФС), измеряющий уровень текущих угроз в секторе, в течение первого полугодия 2024 года оставался умеренно высоким, указывая на сохранение напряжения в финансовом секторе в целом. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности.