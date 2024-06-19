Индекс финансового стресса (ИФС), измеряющий уровень текущих угроз в секторе, в течение первого полугодия 2024 года оставался умеренно высоким, указывая на сохранение напряжения в финансовом секторе в целом. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности.
Нацбанк обновил оценку стресса в финансовой системе
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
По данным НБУ, самый большой вклад в индекс имеет субиндекс государственных ценных бумаг: рост доходностей по еврооблигациям частично балансировался удешевлением внутренних заимствований.
В то же время валютный субиндекс растет с весны, учитывая постепенную девальвацию гривны. Однако банковский субиндекс уменьшался из-за снижения межбанковских ставок.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии