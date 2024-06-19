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19 июня 2024, 12:51 Читати українською

Итальянский бренд Golden Goose отложил IPO, которое может стать одним из самых громких в Европе в этом году

Итальянский бренд спортивной обуви класса «люкс» Golden Goose отложил планы по листингу в Милане. Это IPO могло стать одним из самых громких в Европе в этом году, пишет The Financial Times. Бренд — фаворит многих звезд, в частности Тейлор Свифт и Селены Гомес.

Итальянский бренд спортивной обуви класса «люкс» Golden Goose отложил планы по листингу в Милане.

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Компания, принадлежащая британской инвестиционной группе Permira, заявила 18 июня, что отложила выход на биржу из-за значительного ухудшения рыночных условий после выборов в Европейский парламент в этом месяце и назначения всеобщих выборов во Франции.

По мнению Golden Goose, эта ситуация оказала негативное влияние на рынки и, в частности, на сектор роскоши. Компания отложила IPO только за день до того, как оно должно было состояться.

Источник: Минфин
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