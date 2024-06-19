Курс валют на 19 июня: доллар продолжает дешеветь

В среду на наличном рынке курс доллара снизился на 9 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 2 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,46−40,98 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,83−40,92, евро — 44,05−44,22 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,56−40,60 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,53−43,56 грн/евро.

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