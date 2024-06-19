Apple может избежать многомиллиардного штрафа по делу Apple Pay — FT

Apple приближается к урегулированию антимонопольных претензий Европейской комиссии по ее системе мобильных платежей, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Уйдя на ряд уступок, компания может избежать большого штрафа.

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В мае 2022 года Еврокомиссия пришла к выводу, что невозможность использования бесконтактной оплаты на устройствах Apple с приложениями третьих лиц может нарушать антимонопольное законодательство ЕС.

В начале этого года Apple предложила ряд уступок, и сейчас регулятор принял некоторые из них, сообщили три собеседника издания.

Компания готова предоставлять разработчикам свободный доступ к технологии NFC на устройствах iOS без необходимости использовать Apple Pay или Apple Wallet. Плата со сторонних провайдеров при этом не будет взиматься. Эти уступки рассчитаны на 10 лет.

Apple сейчас согласовывает последние технические детали, но урегулирование претензий Еврокомиссии, вероятно, будет достигнуто в течение следующих нескольких недель. По словам собеседников FT, у Еврокомиссии все еще могут возникнуть вопросы об обязательствах Apple, и сроки урегулирования могут сместиться.

Если Apple договорится с европейским регулятором, ей удастся избежать штрафа в размере до 10% годовой мировой выручки. По итогам прошлого года она достигла $383 млрд.