Nvidia опередила Microsoft и Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Постоянный рост акций Nvidia увеличил рыночную капитализацию технологического гиганта, что позволило опередить Microsoft и Apple и стать самой дорогой компанией в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Во вторник, 18 июня, акции Nvidia выросли на 3,5% до $135,58 за акцию, установив рыночную стоимость компании примерно на уровне $3,3 трлн.

Ранее в этом месяце Nvidia обогнала Apple по рыночной стоимости впервые с 2002 года. На прошлой неделе Apple также опередила Microsoft и ненадолго заняла первое место в рейтинге самых дорогих компаний.

Этот рейтинг является еще одним напоминанием о том, что многие инвесторы уделяют внимание искусственному интеллекту (ИИ). Nvidia считается самым большим и первым бенефициаром этой технологии, поскольку она доминирует на рынке благодаря своим очень востребованным микросхемам, помогающим центрам обработки данных выполнять сложные вычислительные задачи, необходимые для приложений ИИ.

Спрос на его ускорители H100 стремительно растет, что помогло увеличить продажи Nvidia более чем на 125% в прошлом году.