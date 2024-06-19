Постоянный рост акций Nvidia увеличил рыночную капитализацию технологического гиганта, что позволило опередить Microsoft и Apple и стать самой дорогой компанией в мире. Об этом сообщает Bloomberg.
Nvidia опередила Microsoft и Apple и стала самой дорогой компанией в мире
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Во вторник, 18 июня, акции Nvidia выросли на 3,5% до $135,58 за акцию, установив рыночную стоимость компании примерно на уровне $3,3 трлн.
Ранее в этом месяце Nvidia обогнала Apple по рыночной стоимости впервые с 2002 года. На прошлой неделе Apple также опередила Microsoft и ненадолго заняла первое место в рейтинге самых дорогих компаний.
Этот рейтинг является еще одним напоминанием о том, что многие инвесторы уделяют внимание искусственному интеллекту (ИИ). Nvidia считается самым большим и первым бенефициаром этой технологии, поскольку она доминирует на рынке благодаря своим очень востребованным микросхемам, помогающим центрам обработки данных выполнять сложные вычислительные задачи, необходимые для приложений ИИ.
Спрос на его ускорители H100 стремительно растет, что помогло увеличить продажи Nvidia более чем на 125% в прошлом году.
Комментарии - 1
В свою чергу Apple та Tesla не випускають принципово нових продуктів, по великому рахунку постійно вдосконалюючи вже наявні моделі. Так ті, хто активно користувався Iphone, вже не бачать кардинальної різниці між 14 та 15 айфоном, і так далі. Теж саме спостерігається в моделях продукції Tesla, бо банально це не та гілка бізнесу, де можна кожен рік штампувати як на конвеєрі щось нове, що буде цікаво і необхідно всім.
Плюс китайський виробник електромобілів BYD дуже сильно вже наступає на п`яти Tesla, а китайський Huawei спокійно за свою ціну виконує більшість об`єктивно потрібних користувачу функцій, ці два фактори вже впливають на те, що ціни на електромобілі Tesla та Iphone від Apple просідають на Китайському ринку (в тому числі, але не виключно через це, у зв`язку з торговельною війною між Китаєм протим ЄС та США), де Apple наприклад вже продає свою продукцію, зокрема Iphone з знижками 1000+ доларів.