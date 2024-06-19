Помощь внутриперемещенным лицам будет сохранена — Минфин

В этом году, невзирая на вызовы для финансовой системы, правительство сохранит все расходы для внутриперемещенных лиц. Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев на конференции «Денежная помощь для внутренне перемещенных лиц».

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Так, в 2024 году в госбюджете для осуществления социальных выплат почти 5 млн. получателям будет направлено 136,5 млрд грн. Из этого объема на помощь для проживания внутри перемещенным лицам будет выделено 57,6 млрд грн, что больше почти в 20 раз по сравнению с расходами до полномасштабного вторжения России.

Эти средства будут направлены на поддержку ВПЛ, количество которых по сравнению с 2021 годом выросло в 11 раз.

«Минфин совместно с правительством каждый день работают над поддержкой наших граждан и их социальной защитой. Это подтверждают объемы расходов, вторых по объему после расходов на оборону. По сравнению с довоенным периодом социальные расходы выросли в 1,5 раза и составляют более 470 млрд. гривен. Так, количество получателей социальных выплат по сравнению с довоенным периодом возросло на 40% с 3,6 млн человек до почти 5 млн человек», — отметил Ермоличев.

По его словам, как в прошлом, так и в этом году благодаря внешнему финансированию полностью обеспечены выплаты всех социальных и гуманитарных расходов. И международная поддержка продолжает быть критически важна для Украины в условиях полномасштабной войны.

В Минфине отметили, что по социальным расходам правительство обеспечивает выполнение плановых показателей стопроцентно, сейчас уже профинансировано 243,2 млрд грн.