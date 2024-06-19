За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 130 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 529 750 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 июня: 1130 российских оккупантов, 10 танков и 34 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 529750 (+1130) человек,
- танков — 7984 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 15319 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 14007 (+48) ед,
- РСЗО — 1104 (+0) ед,
- средства ПВО — 857 (+4) ед,
- самолетов — 359 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11221 (+34),
- крылатые ракеты — 2297 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19078 (+47) ед,
- специальная техника — 2351 (+7).
Источник: Минфин
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