Украина в этом месяце получит 1,9 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility — Шмыгаль

Украина в этом месяце ожидает поступления 1,9 млрд. евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Усиливаем финансовую устойчивость государства. Работаем над привлечением средств партнеров. Уже в этом месяце мы ожидаем поступления 1,9 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. После утверждения Исполнительным советом МВФ четвертого пересмотра программы расширенного финансирования ожидаем еще $2,2 млрд», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что с начала года Украина уже привлекла $11,8 млрд. внешнего финансирования.

Поддержка украинской энергосистемы

Также за последнюю неделю партнеры объявили о поддержке украинской энергосистемы более чем на $1 млрд.

Соединенные Штаты направляют через USAID $500 млн. дополнительной энергетической помощи и перенаправляют еще 324 млн. на восстановление энергетической инфраструктуры.

Свою лепту в энергетическую устойчивость Украины объемом в $74 млн внесет Норвегия. Часть этих средств пойдет на ремонт объектов в Харькове и области.

$14,5 млн инвестирует в украинскую энергетику правительство Канады.