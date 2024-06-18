К закрытию межбанка курс доллара упал на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро упало на 1 копейку в покупке.
Курс валют на вечер 18 июня: доллар немного упал на межбанке
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Открытие 18 июня
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Закрытие 18 июня
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Изменения
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40,63/40,65
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40,56/40,60
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7 /5
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43,61/43,62
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43,60/43,62
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1 /0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,55−41,00 грн. Евро покупают за 43,50 грн., а продают за 44,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,85−40,95, евро — 44,05−44,20 грн.
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Источник: Минфин
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