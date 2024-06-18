Курс валют на вечер 18 июня: доллар немного упал на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро упало на 1 копейку в покупке.

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Валюта Открытие 18 июня Закрытие 18 июня Изменения доллар 40,63/40,65 40,56/40,60 7 /5 евро 43,61/43,62 43,60/43,62 1 /0

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,55−41,00 грн. Евро покупают за 43,50 грн., а продают за 44,20 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,85−40,95, евро — 44,05−44,20 грн.

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