Рада разрешила финансировать подразделения Сил обороны из местных бюджетов

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9559д , позволяющий местным органам самоуправления финансировать подразделения Сил обороны на время действия военного положения. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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По его словам, за соответствующий законопроект проголосовали 303 народных избранника.

По словам народного депутата Романа Лозинского, теперь местные советы смогут легально закупать дроны, аптечки, пикапы, запчасти к автомобилям, и все то, что можно приобрести по запросу от воинских частей.

«Кроме того, по согласованию с Минобороны местные советы, например, в прифронтовых или приграничных зонах смогут финансировать создание фортификаций и других защитных сооружений», — добавил он.