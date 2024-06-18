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18 июня 2024, 19:31 Читати українською

Рада разрешила финансировать подразделения Сил обороны из местных бюджетов

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9559д, позволяющий местным органам самоуправления финансировать подразделения Сил обороны на время действия военного положения. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9559д, позволяющий местным органам самоуправления финансировать подразделения Сил обороны на время действия военного положения.
Фото: НБУ

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По его словам, за соответствующий законопроект проголосовали 303 народных избранника.

По словам народного депутата Романа Лозинского, теперь местные советы смогут легально закупать дроны, аптечки, пикапы, запчасти к автомобилям, и все то, что можно приобрести по запросу от воинских частей.

«Кроме того, по согласованию с Минобороны местные советы, например, в прифронтовых или приграничных зонах смогут финансировать создание фортификаций и других защитных сооружений», — добавил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+12
Три літри
Три літри
18 июня 2024, 20:49
#
Популізм сидить на популізмі та популізмом погоняє
+
0
82845392
82845392
18 июня 2024, 22:28
#
Это как раз не популизм, а спихивание с себя ответственности.
+
0
potator
potator
18 июня 2024, 22:32
#
Даешь военкома борисова в каждую мерию$
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