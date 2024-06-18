Верховная Рада приняла закон о «клубе белого бизнеса» — перечень добросовестных налогоплательщиков, которых при соблюдении законодательства будут меньше проверять. Об этом сообщает глава налогового комитета Даниил Гетманцев.
Рада приняла закон о «клубе белого бизнеса»
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Законопроектом № 11084 предлагается:
- введение перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;
- в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, резиденты «Дія.Сіty», которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уплате налогов, требования к уровню начисления заработной платы
и т. п.).
Преимущества
По словам Гетманцева, налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в Перечень, будут получать следующие преимущества:
- мораторий на документальные проверки, за исключением некоторых видов;
- сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения;
- сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций;
- за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции.
Источник: Минфин
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