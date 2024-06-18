Национальный банк по результатам осуществления безвыездного надзора выявил факты несоблюдения требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению) тремя финансовыми компаниями. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Нацбанк оштрафовал три финкомпании за неэтичное поведение
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Кого наказал НБУ
- ООО «ФК «Элит Финанс» (ЕГРПОУ 40340222);
- ООО «ФК «Вива Капитал» (ЕГРПОУ 40860735);
- ООО «ФК «Сити Финанс» (ЕГРПОУ 39508708).
Нарушившие
Речь идет о нарушении требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности (требования по этическому поведению), установленных статьей 25 Закона Украины «О потребительском кредитовании» и Положением об установлении дополнительных требований по взаимодействию с потребителями финансовых услуг и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению), утвержденным Постановлением Правления Национального банка от 04 августа 2022 № 170.
На сколько оштрафовали
Национальный банк применил к компаниям меры влияния в виде наложения штрафов за нарушение требований по этическому поведению в минимальном размере 51 тыс. грн к каждой финансовой компании.
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 17 июня 2024 года.
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