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18 июня 2024, 18:15 Читати українською

Британия отстала от других стран G-7 в объемах инвестиций на триллионы долларов

Британия отстала от всех высокоразвитых стран по объему инвестиций в течение 24 из последних 30 лет. Разрыв составляет 1,9 трлн фунтов стерлингов ($2,4 трлн). Об этом сообщает Bloomberg.

Британия отстала от всех высокоразвитых стран по объему инвестиций в течение 24 из последних 30 лет.

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Инвестиции Великобритании соответствовали среднему уровню G-7 в 1990 году, а в 2022 году Великобритания имела самые низкие показатели инвестиций уже третий год.

По оценкам Института исследований публичной политики, Великобритания получила бы дополнительные 1,9 триллиона фунтов стерлингов ($2,4 триллиона), если бы инвестиции от частных фирм и правительства оставались на уровне среднего показателя стран Большой семерки за последние три десятилетия.

Показатели, охватывающие исследования, включают в себя инвестиции частных фирм и правительства.

Великобритания имеет лучшие показатели, если говорить о прямых иностранных инвестициях, где она занимает первое место после США по стоимости проектов.

Сообщается, что международные инвесторы стали более оптимистично настроены по отношению к Великобритании благодаря возвращению относительной стабильности после экономических и политических потрясений после пандемии.

Внутри страна страдает от низкого уровня частных инвестиций в такие вещи как заводы, оборудование и инновации. В 2022 году Великобритания заняла 28 место из 31 члена Организации экономического сотрудничества и развития по уровню инвестиций в бизнес. Более низкие показатели были только в Греции, Люксембурге и Польше.

Источник: Минфин
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