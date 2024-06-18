Французские магазины Leroy Merlin в россии переименуют в Лемана ПРО, об этом пишет Лига со ссылкой на ритейлера.
Leroy Merlin в россии переименуют в Лемана ПРО
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Выход с рынка
В марте 2023 г. французская группа ADEO объявила о решении передать контроль над всеми российскими магазинами Leroy Merlin местному менеджменту.
После этого владельцем российского ООО «Леруа Мерлен Восток» стала компания из ОАЭ Scenari Holding LP, а само юрлицо переименовали в ООО «Ле Монлид».
Теперь компания объявила о продолжении работы под новым брендом.
Первые магазины будут обновлены до конца 2024 года, а полностью ребрендинг завершится в 2025-м.
Leroy Merlin — лидер рынка DIY в россии, первый французский магазин открылся там еще 20 лет назад.
Источник: Минфин
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