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18 июня 2024, 14:25 Читати українською

Миллионеры массово покидают Британию и Китай

Великобритания в этом году потеряет 9500 миллионеров, что вдвое больше, чем в 2023 году. Китай потеряет 15200 миллионеров. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Henley Private Wealth Migration Report.

Великобритания в этом году потеряет 9500 миллионеров, что вдвое больше, чем в 2023 году.

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Цифры в отчете касаются чистого прибытия и отображения, где количество миллионеров растет, а где сокращается.

Эта оценка появилась в то время, когда Британия готовится к выборам, которые пройдут чуть более двух недель, на которых оппозиционная Лейбористская партия, выступающая за повышение налогов для состоятельных, имеет приблизительно 20-процентное преимущество над правящими консерваторами.

Недавний всплеск отъезда сверхбогатых жителей Британии является ускорением тенденции, которая началась примерно в то время, когда состоялся Brexit. Согласно отчету, с 2017 по прошлый год страна потеряла 16 500 миллионеров из-за миграции. Этот отток является разворотом для страны, десятилетиями служившей магнитом для богатых семей из Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, которые в большинстве своем стекались в Лондон.

Более 7% миллионеров, которые, по прогнозам, в этом году переедут в другие страны мира, покинут Великобританию, говорится в отчете.

Самым популярным направлением для миллионеров являются Объединенные Арабские Эмираты, которые в этом году привлекают 6700 богатых людей.

В то же время, США были второй крупнейшей страной по количеству вновь прибывших миллионеров — 3800, за ними шел Сингапур с 3500 ожидаемыми прибытиями.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
tckgoblinu
tckgoblinu
18 июня 2024, 14:43
#
І того маємо:

1) Торговельна війна США та ЄС проти Китаю,
2) Можливі вторинні санкції для китайських компаній за допомогу оркам,
3) Відтік капіталу з Китаю,
4) Відтік мільйонерів з Китаю,
5) Баффет продає частку акції найбільшого китайського виробника електромобілів,
6) Китай скуповує золото і намагається таким чином диверсифікувати свої ЗВР,
7) Китай розпродає облігації США …

Невже Китай зібрався повторювати шлях оркостану і планує напад на Тайвань…
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