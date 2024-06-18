Расходы общего фонда госбюджета в мае составили более 311 миллиардов

За январь — май 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1257,9 млрд грн, что на 114,7 млрд грн, или на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в мае было израсходовано 311,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В структуре расходов наиболее направлено:

494 млрд грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в мае — 105,6 млрд грн) или 39,3% от общего объема расходов, затраченных за январь — май 2024 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 23,4 млрд грн, или на 5%). В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 377,2 млрд грн (в мае — 79,8 млрд грн);

204 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в мае — 63,7 млрд грн) или 16,2% от общего объема расходов. Среди них:

101,3 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

62,5 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

236,6 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в мае — 49,3 млрд грн) или 18,8% от общего объема расходов, что на 14,8 млрд грн, или на 6,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них:

113,9 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

48,8 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

23 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

101,7 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в мае — 37,2 млрд грн) или 8,1% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 17,9 млрд грн, или на 21,3%);

65,3 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в мае — 14,5 млрд грн) или 5,2% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,3 млрд грн, или на 5,4%).