NovaPay начал сотрудничество с аграрными компаниями, среди которых МХП. Теперь владельцы земельных угодий, сдающие свои паи в аренду этим компаниям, могут получить выплаты с помощью NovaPay, говорится в сообщении компании.
NovaPay начал выплаты за аренду паев
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Каждый арендодатель самостоятельно выбирает, каким образом получить средства: через зачисление на карту NovaPay, на карту другого банка или наличными в одном из 3500 отделений Новой почты.
Чтобы получить выплату, нужно:
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посетить удобное отделение Новой почты;
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сообщить кассиру о получении выплат за аренду земли;
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предоставить документы, удостоверяющие личность;
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получить средства — на счет NovaPay, другого банка или наличными.
Такие массовые выплаты NovaPay производит с помощью продукта для бизнеса «Реестровые выплаты».
Он позволяет производить платежи мгновенно и удобно для всех участников процесса: сделав один перевод, деньги поступят сотням людей.
Источник: Минфин
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