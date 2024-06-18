NovaPay начал выплаты за аренду паев

NovaPay начал сотрудничество с аграрными компаниями, среди которых МХП. Теперь владельцы земельных угодий, сдающие свои паи в аренду этим компаниям, могут получить выплаты с помощью NovaPay, говорится в сообщении компании.

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Каждый арендодатель самостоятельно выбирает, каким образом получить средства: через зачисление на карту NovaPay, на карту другого банка или наличными в одном из 3500 отделений Новой почты.

Чтобы получить выплату, нужно:

посетить удобное отделение Новой почты;

сообщить кассиру о получении выплат за аренду земли;

предоставить документы, удостоверяющие личность;

получить средства — на счет NovaPay, другого банка или наличными.

Такие массовые выплаты NovaPay производит с помощью продукта для бизнеса «Реестровые выплаты».

Он позволяет производить платежи мгновенно и удобно для всех участников процесса: сделав один перевод, деньги поступят сотням людей.