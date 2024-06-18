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18 июня 2024, 11:10 Читати українською

NovaPay начал выплаты за аренду паев

NovaPay начал сотрудничество с аграрными компаниями, среди которых МХП. Теперь владельцы земельных угодий, сдающие свои паи в аренду этим компаниям, могут получить выплаты с помощью NovaPay, говорится в сообщении компании.

NovaPay начал сотрудничество с аграрными компаниями, среди которых МХП.

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Каждый арендодатель самостоятельно выбирает, каким образом получить средства: через зачисление на карту NovaPay, на карту другого банка или наличными в одном из 3500 отделений Новой почты.

Чтобы получить выплату, нужно:

  • посетить удобное отделение Новой почты;

  • сообщить кассиру о получении выплат за аренду земли;

  • предоставить документы, удостоверяющие личность;

  • получить средства — на счет NovaPay, другого банка или наличными.

Такие массовые выплаты NovaPay производит с помощью продукта для бизнеса «Реестровые выплаты».

Он позволяет производить платежи мгновенно и удобно для всех участников процесса: сделав один перевод, деньги поступят сотням людей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
vfp
vfp
18 июня 2024, 11:47
#
Не вказано, хто кінські комісії сплачує
+
0
torn
torn
18 июня 2024, 13:03
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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