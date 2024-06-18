Курс валют на 18 июня: евро и доллар дешевеют

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 4 копейки в покупке и 2 копейки в продаже. Евро не изменилось в покупке и подешевело на 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,55−41,05 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,86−40,98, евро — 44,10−44,26 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,63−40,65 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,61−43,62 грн/евро.

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