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18 июня 2024, 10:45 Читати українською

Баффет продал акции BYD на $40 млн

Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 1,3 миллиона акций китайского производителя электрокаров BYD за $39,8 миллиона. Об этом сообщает Reuters. BYD в прошлом году обошла Tesla и стала самым крупным в мире продавцом электромобилей.

Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 1,3 миллиона акций китайского производителя электрокаров BYD за $39,8 миллиона.

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Компания Баффета начала инвестировать в базирующуюся в Шэньчжэне компанию BYD в 2008 году. Тогда она заплатила $230 миллионов за около 225 миллионов акций, что в то время равнялось 10% всех выпущенных акций.

В сообщении говорится, что Berkshire инвестирует преимущественно в США. И инвестиции в китайский BYD были исключением.

Компания начала продавать свою долю в 2022 году, после того как цена акций BYD выросла более чем в 20 раз.

Цена акций упала примерно на 30% с момента достижения пика в июне 2022 года.

В апреле Tesla вытеснила BYD и вернула себе статус крупнейшего продавца электромобилей в мире.

Таким образом, после продажи доля компании Баффета в выпущенных BYD акциях сократилась до 6,90% с 7,02%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
18 июня 2024, 10:53
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На тлі торговельної війни Китаю проти США і ЄС таке рішення цілком доцільне, США і ЄС очевидно і в майбутньому будуть скорочувати інвестиції в китайську економіку і будуть видавати відповідні законодавчі акти, для стимуляції приватних інвесторів, щоб не накачувати економіку Китаю своїми грошима.

p. s. Зважаючи на ринок Індії, котрий розвивається, гіпотетично, США і ЄС можуть перенаправити свої інвестиції в Індію, як і перенесення заводів, це допомогло б США і ЄС відколоти Індію від мордору, особливо зважаючи на напружені відносини Індії і Китаю, що в тому числі є камінням зіткнення в їх стосунках в так званому «брікс».
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