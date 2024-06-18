Баффет продал акции BYD на $40 млн

Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 1,3 миллиона акций китайского производителя электрокаров BYD за $39,8 миллиона. Об этом сообщает Reuters. BYD в прошлом году обошла Tesla и стала самым крупным в мире продавцом электромобилей.

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Компания Баффета начала инвестировать в базирующуюся в Шэньчжэне компанию BYD в 2008 году. Тогда она заплатила $230 миллионов за около 225 миллионов акций, что в то время равнялось 10% всех выпущенных акций.

В сообщении говорится, что Berkshire инвестирует преимущественно в США. И инвестиции в китайский BYD были исключением.

Компания начала продавать свою долю в 2022 году, после того как цена акций BYD выросла более чем в 20 раз.

Цена акций упала примерно на 30% с момента достижения пика в июне 2022 года.

В апреле Tesla вытеснила BYD и вернула себе статус крупнейшего продавца электромобилей в мире.

Таким образом, после продажи доля компании Баффета в выпущенных BYD акциях сократилась до 6,90% с 7,02%.