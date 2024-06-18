Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 1,3 миллиона акций китайского производителя электрокаров BYD за $39,8 миллиона. Об этом сообщает Reuters. BYD в прошлом году обошла Tesla и стала самым крупным в мире продавцом электромобилей.
Баффет продал акции BYD на $40 млн
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Компания Баффета начала инвестировать в базирующуюся в Шэньчжэне компанию BYD в 2008 году. Тогда она заплатила $230 миллионов за около 225 миллионов акций, что в то время равнялось 10% всех выпущенных акций.
В сообщении говорится, что Berkshire инвестирует преимущественно в США. И инвестиции в китайский BYD были исключением.
Компания начала продавать свою долю в 2022 году, после того как цена акций BYD выросла более чем в 20 раз.
Цена акций упала примерно на 30% с момента достижения пика в июне 2022 года.
В апреле Tesla вытеснила BYD и вернула себе статус крупнейшего продавца электромобилей в мире.
Таким образом, после продажи доля компании Баффета в выпущенных BYD акциях сократилась до 6,90% с 7,02%.
Комментарии - 1
p. s. Зважаючи на ринок Індії, котрий розвивається, гіпотетично, США і ЄС можуть перенаправити свої інвестиції в Індію, як і перенесення заводів, це допомогло б США і ЄС відколоти Індію від мордору, особливо зважаючи на напружені відносини Індії і Китаю, що в тому числі є камінням зіткнення в їх стосунках в так званому «брікс».