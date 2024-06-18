За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1230 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 528620 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 июня: 1230 российских оккупантов, 16 танков и 20 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около/ about 528620 (+1230) человек,
- танков — 7974 (+16) ед,
- боевых бронированных машин — 15307 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 13959 (+32) ед,
- РСЗО — 1104 (+0) ед,
- средства ПВО — 853 (+0) ед,
- самолетов — 359 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11187 (+20),
- крылатые ракеты — 2297 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19031 (+40) ед,
- специальная техника — 2344 (+7)
Источник: Минфин
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