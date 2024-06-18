Американская корпорация Caterpillar продала активы в россии

Американская компания Caterpillar завершила продажу своих российских активов местной компании «ПСК-Новые решения», принадлежащей армянскому инвестиционному фонду Balchug Capital. Об этом пишет Reuters .

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Подробности

Соглашение было официально завершено 14 июня. Стоимость сделки не разглашается.

Предыстория

Caterpillar Inc приостановила работу своих производственных мощностей в россии в 2022 году, присоединившись к ряду иностранных компаний, прекративших деятельность в россии после вторжения в Украину.

Впоследствии компания договорилась о продаже своих российских активов местному ООО «ПСК-Новые решения». В ноябре 2023 г. соглашение разрешил российский президент путин.

Caterpillar имел две производственные площадки в россии — в Ленинградской области и в Новосибирске, где производились большегрузные самосвалы, гидравлические экскаваторы, кузова для карьерных самосвалов, а также компоненты для машин и оборудования.