18 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
Укрэнерго: 18 июня свет будут отключать на протяжении суток по всей Украине
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Графики отключений
«Причина — рост потребления из-за потепления и рабочих дней», — пояснили в компании.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Дефицит в энергосистеме
В Укрэнерго ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.
Ранее глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в последующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме Украины будет гораздо труднее. Так, с 11:00 до 23:00 графики отключений будут больше, чем в остальное время суток.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Спекотний БУДНІЙ день, коли всі на роботі до вечора — світло вимикаємо, дефіцит електроенергії.
Субота, неділя коли всі вдома і сидять весь день під кондиціонерами — світло НЕ будемо вимикати, все ок.
Спека — вимикаємо світло, бо кондиціонери. Пасмурно — вимикаємо світло, бо негода.
Все логічно в нашій країні :)