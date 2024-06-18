Укрэнерго: 18 июня свет будут отключать на протяжении суток по всей Украине

18 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Графики отключений

«Причина — рост потребления из-за потепления и рабочих дней», — пояснили в компании.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Дефицит в энергосистеме

В Укрэнерго ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.

Ранее глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в последующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме Украины будет гораздо труднее. Так, с 11:00 до 23:00 графики отключений будут больше, чем в остальное время суток.