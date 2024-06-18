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18 июня 2024, 8:11 Читати українською

Укрэнерго: 18 июня свет будут отключать на протяжении суток по всей Украине

18 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

18 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00.
Фото: depositphotos

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Графики отключений

«Причина — рост потребления из-за потепления и рабочих дней», — пояснили в компании.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Дефицит в энергосистеме

В Укрэнерго ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.

Ранее глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в последующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме Украины будет гораздо труднее. Так, с 11:00 до 23:00 графики отключений будут больше, чем в остальное время суток.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
18 июня 2024, 9:20
#
Гроші на сферу енергетики виділяються ледве не щотижня західними партнерами — світло вимикаємо.

Спекотний БУДНІЙ день, коли всі на роботі до вечора — світло вимикаємо, дефіцит електроенергії.

Субота, неділя коли всі вдома і сидять весь день під кондиціонерами — світло НЕ будемо вимикати, все ок.

Спека — вимикаємо світло, бо кондиціонери. Пасмурно — вимикаємо світло, бо негода.

Все логічно в нашій країні :)
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