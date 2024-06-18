Правительство обновило условия получения гранта для всех украинцев по программе єРобота: физические лица, которые станут ФОП, могут не создавать рабочее место для грантов до 75 тысяч грн. А предпринимателям из Харькова или Харьковской области увеличили размер помощи вдвое — до 500 тыс. грн, чтобы местная экономика работала, несмотря на трудности войны. Об этом идет речь в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины.
єРобота: Правительство увеличило размер грантов харьковчанам — до 500 тысяч гривен
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Какие условия
- до 75 000 — будущим ФОП не обязательно создавать рабочие места;
- до 150 000 — нужно создать 1 рабочее место;
- до 250 000 — нужно создать 2 рабочих места.
Как подать документы на программу єРобота
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете на портале Дия с помощью BankID или электронной подписи.
- Заполните онлайн-заявку.
- Прикрепите бизнес-план по форме.
- Подпишите электронной подписью и отправьте ее.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Понятно!