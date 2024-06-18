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18 июня 2024, 8:39 Читати українською

єРобота: Правительство увеличило размер грантов харьковчанам — до 500 тысяч гривен

Правительство обновило условия получения гранта для всех украинцев по программе єРобота: физические лица, которые станут ФОП, могут не создавать рабочее место для грантов до 75 тысяч грн. А предпринимателям из Харькова или Харьковской области увеличили размер помощи вдвое — до 500 тыс. грн, чтобы местная экономика работала, несмотря на трудности войны. Об этом идет речь в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины.

Правительство обновило условия получения гранта для всех украинцев по программе єРобота: физические лица, которые станут ФОП, могут не создавать рабочее место для грантов до 75 тысяч грн.
Фото: diia.gov.ua

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Какие условия

  • до 75 000 — будущим ФОП не обязательно создавать рабочие места;
  • до 150 000 — нужно создать 1 рабочее место;
  • до 250 000 — нужно создать 2 рабочих места.

Как подать документы на программу єРобота

  • Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете на портале Дия с помощью BankID или электронной подписи.
  • Заполните онлайн-заявку.
  • Прикрепите бизнес-план по форме.
  • Подпишите электронной подписью и отправьте ее.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 июня 2024, 9:41
#
А вдругих областях Украины …створювати робочі місця й підтримувати економіку. нет необходимости.
Понятно!
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