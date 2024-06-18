єРобота: Правительство увеличило размер грантов харьковчанам — до 500 тысяч гривен

Правительство обновило условия получения гранта для всех украинцев по программе єРобота: физические лица, которые станут ФОП, могут не создавать рабочее место для грантов до 75 тысяч грн. А предпринимателям из Харькова или Харьковской области увеличили размер помощи вдвое — до 500 тыс. грн, чтобы местная экономика работала, несмотря на трудности войны. Об этом идет речь в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины.